Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

Prachatice - Motocyklistu transportoval vrtulník letecké záchranné služby.

Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu 31. července v 19:00 u obce Volary. Řidička (29 let) z Prachaticka jela ve vozidla značky Opel ve směru z Volar na Lenoru. Při odbočování vlevo na účelovou pozemní komunikaci vedoucí do části zvané Brixův Dvůr došlo ke střetu jejího vozidla s řidičem motocyklu značky Aprilia (43 let) z Prachaticka, který ji předjížděl. Řidič po střetu havaroval vlevo mimo pozemní komunikaci a narazil do plastových kontejnerů. Utrpěl zranění a byl leteckou záchrannou službu transportován do českobudějovické nemocnice. Přesné příčiny a okolnosti této dopravní nehody řeší prachatičtí kriminalisté. U obou řidičů byly provedeny dechové zkoušky s negativním výsledkem. Při nehodě vznikla škoda 130 000 korun.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

1. srpna 2021

