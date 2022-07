Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

Strakonice – Při nehodě tři lidé utrpěli zranění.

Dnes kolem půl sedmé ráno došlo na silnici I/4 nedaleko obce Brusy na Strakonicku k vážné dopravní nehodě. Řidič (roč. nar. 1999) společně se dvěma spolujezdci jel ve směru od Písku na Strakonice, kde na rovném úseku zatím z přesně nezjištěných příčin, zřejmě mikrospánek, vjel do protisměru, přejel komunikaci a čelně narazil do vzrostlého stromu. Tříčlennou posádku vozidla Fiat Ducato z Liberecka ošetřovali záchranáři. Řidič a vpředu sedící spolujezdec utrpěli lehká zranění, třetího spolujezdce transportoval vrtulník letecké záchranné služby do českobudějovické nemocnice. Dopravnu přibližně do 7,45 hodin řídili policisté kyvadlově. Přesnou příčinu a okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování.

11. července 2022

