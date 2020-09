Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vážná dopravní nehoda

Opavsko - Řidič osobního vozidla projel zatáčkou a narazil do lžíce pracovního stroje

Dnes 16. září krátce před sedmou hodinou na silnici I. třídy osobní vozidlo narazilo do stavebního stroje. Řidič, polské národnosti, osobního vozidla Opel Corsa jel ve směru jízdy od obce Hněvošice. V levotočivé zatáčce zřejmě nezvládl řízení, přejel do protisměru, kde narazil do stavebního stroje JCB 427 jedoucí v opačném směru. Automobil byl nárazem odhozen do silničního příkopu. Řidič (46) byl z místa nehody letecky transportován do fakultní nemocnice. Druhý řidič (53) stavebního vozidla zraněn nebyl, jeho zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. Vyšetřování příčin i zavinění dopravní nehody bude nadále pokračovat.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, zpravodajství 16. září 2020

