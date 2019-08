Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

J.Hradec –Majdalena- Řidič nadýchal přes 2,70 promile.(Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž, cizinec, dne 25. srpna kolem 13:30 hodin se bez svolení majitele, měl zmocnit vozidla Citroen Berlingo a toto užít k jízdě po místní pozemní komunikaci ve směru od obce Branná na obec Majdalenu. Zde přibližně 1 km před obcí Majdalena řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíždění levotočivé zatáčky poté, co dostal s vozidlem smyk, přejel k pravé krajnici, kde sjel do pravého silničního příkopu a zde narazil do mostu s propustí. Vozidlo se po nárazu převrátilo na střechu. Při dopravní nehodě utrpěl spolujezdec těžké zranění, kdy byl leteckou záchrannou služnou transportován do nemocnice Č.Budějovice. Podezřelý řidič utrpěl zranění lehké. Řidiče podrobili policisté dechové zkoušce, kdy nadýchal přes 2,70 promile alkoholu. Na místě vážné dopravní nehody byla přítomna jak hlídka třeboňských policistů a policisté z dopravního inspektorátu J. Hradec, tak i kompletní výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování z J.Hradce včetně dalších složek IZS. Policejní komisařka z výjezdové skupiny si případ na místě převzala a ještě téhož dne 25. srpna zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání hned tří trestných činů. A to z „těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti“, „ohrožení pod vlivem návykové látky“ a “neoprávněné užívání cizí věci“. Případem se budou kriminalisté i nadále intenzivně zavývat.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

26. srpna 2019

