Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

Tábor – Vesce – Nedání přednosti v jízdě má za následek nejméně pět zraněných osob. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli včera o půl šesté odpoledne k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy číslo 159 v katastru obce Vesce na Táborsku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelá řidička (1983) osobního vozidla Škoda Fabia, která jela po vedlejší silnici ve směru od obce Vesce na obec Mažice, přičemž na křižovatce nerespektovala dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ a vjela do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici přijíždělo ve směru od obce Dráchov vozidlo Citroen Berlingo, následkem čehož došlo ke střetu přední části vozidla Škoda s pravou boční částí vozidla Citroen, které po nárazu skončilo mimo komunikaci na střeše. Čtyřčlenná osádka musela být z vozidla vystříhána hasiči. Při dopravní nehodně došlo ve vozidle Citroen k těžkému zranění spolujezdkyně, sedící na zadním sedadle, která byla v kritickém stavu transportována do nemocnice a dále k přesně nezjištěným zraněním dvou dětí a řidičky, kteří rovněž skončili v rukou záchranářů. Z místa byla záchranáři do nemocnice převezena také řidička vozidla Škoda s její spolujezdkyní. Alkohol u řidičky vozidla Citroen vyloučila orientační dechová zkouška, u řidičky vozidla Škoda byl nařízen odběr žilní krve.

Dopravní nehodu si na místě převzal výjezd táborských kriminalistů, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

25. června 2023

vytisknout e-mailem