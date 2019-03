Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

Tábor – Roudná – Řidiče z místa nehody transportoval vrtulník LZS.

Krátce po jedenácté hodině dopolední dnešního dne vyjížděly všechny složky IZS k havárii osobního automobilu na hlavní silniční tah I/3 mezi obce Klenovice a Roudná na Táborsku. Dle prvotního zjištění řidič (48) Škody Favorit 136 L, jedoucí ve směru od Soběslavi na Tábor, zatím z neznámé příčiny na rovném a přehledném úseku přejel do protisměru a následně sjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Utrpěl vážná poranění a zůstal zaklíněný ve vozidle. Po jeho vyproštění si jej převzala posádka letecké záchranné služby a transportovala jej do českobudějovické nemocnice.

Přesná příčina a další okolnosti nehody jsou předmětem následného šetření táborských dopravních policistů. Nehoda omezila provoz pouze v jednom jízdním pruhu a krátce po poledni byl již plně obnoven.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

29. března 2019

