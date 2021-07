Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vážná dopravní nehoda

KLADENSKO – Na místě zasahovaly složky IZS včetně vrtulníku LZS.

Krátce před devátou hodinou dne 5. července 2021 na křižovatce silnic II. třídy č. 236 a III. třídy č. 23631 mezi obcemi Smečno Kačice se stala dopravní nehoda.

Jednapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia jedoucí od obce Kladno se střetl s osobním vozidlem značky Peugeot 206, ve kterém cestoval devětapadesátiletý řidič a osmiletá spolujezdkyně, přijíždějící od obce Smečno. Toto vozidlo se vlivem nárazu otočilo a došlo ještě ke střetu s přijíždějícím vozidlem značky Opel Zafira od obce Kačice, které řídila jednapadesátiletá žena, která měla v úložném prostoru tři psy.

Na místo dopravní nehody ihned vyjely složky IZS a byl přivolán i vrtulník LZS. Řidič z osobního vozidla Peugeot utrpěl vážné zranění a byl transportován vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Motole, kde svým zraněním podlehl. Do motolské nemocnice byla taktéž se zraněním transportována posádkou ZZS osmiletá spolujezdkyně. Řidička vozidla Opel Zafira byla převezena vozidlem ZZS do slánské nemocnice. Dále bylo zjištěno i zranění psů, kteří byli převáženi v úložném prostoru a byl zajištěn jejich převoz na veterinární kliniku. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 150 000,-Kč.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

7. července 2021

