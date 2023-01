Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vazbě se nevyhnul

TRUTNOVSKO - Policisté rozpletli devět případů vloupání.

Trutnovští kriminalisté ke konci ledna 2023 rozpletli devět případů týkajících se vloupání do objektů v Trutnově, přičemž pachatelé způsobili celkovou škodu přesahující 160 tisíc korun.

vloupání TrutnovPolicejní komisař 18. ledna 2023 zahájil proti čtveřici mužů (29, 30, 31 a 35 let) trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, přičemž tři z nich byli za poslední tři roky za takové jednání již odsouzeni.

Obviněným klademe za vinu, že se společně nejméně ve čtyřech případech od 9. – 14. ledna 2023 vloupali do skladu s nářadím, sklepních prostor a v neposlední řadě do objektu, ve kterém probíhá rekonstrukce, odkud odcizili nářadí v hodnotě přesahující 100 tisíc korun.

Zbylých pět skutků spáchali samostatně, přičemž 30letý z mužů sám začátkem ledna 2023 vnikl do budovy, ze které odcizil Led stropní svítidla v hodnotě přesahující 50 tisíc korun a ve druhém případě odcizil elektro kolo za 80 tisíc korun. Policejní komisař zaslal státnímu zástupci podnět na vzetí tohoto muže (30let) do vazby, což soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhán vazebně.

Policisté k 30letému muži zjistili, že je uživatelem pervitinu, bez domova, bez zaměstnání, tedy bez jakéhokoliv příjmu.

Ostatní tři osoby stíháme na svobodě. U zbylých třech skutků došlo k celkové škodě do 5 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Pižlová Šárka, DiS.

