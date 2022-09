Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vazba ho neminula

TRUTNOVSKO - Z 9-ti okresů odcizil nebo se pokusil odcizit více než pět desítek vozidel.

prohlídka nebytových prostorV pondělí 19. září 2022 policejní komisař v Trutnově zahájil trestní stíhání proti 37letému muži a 28leté ženě a to ze spáchání zločinu krádež, z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, z přečinu poškození cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizích práv, čehož se měli dopustit částečně ve spolupachatelství.



Muži klademe za vinu, že nejméně od července tohoto roku se měl v 9-ti okresech České republiky (okr. Trutnov, Náchod, Teplice, Mladá Boleslav, Litoměřice, Ústí nad Labem, Most, Plzeň a Louny) dopustit protiprávního jednání, čímž způsobil škodu přesahující 4,5 milionu korun.

Obviněný muž se „živil“ zejména krádeží různých motorových vozidel, přičemž se jich nejméně 50 stalo jeho terčem. Do některých z nich se pouze vloupal, odcizil nalezené věci, a to například telefony, platební karty, cigarety, osobní věci, oblečení a s některými vozidly, které se mu podařilo nastartovat, odjel z místa pryč.

Na odcizených autech, která mimo jiné používal k páchání trestné činnosti, také měnil registrační značky a odstavoval je na různých místech po republice, aby ztížil jejich vypátrání.

Kriminalisté provedli domovní prohlídku a prohlídku nebytových prostor v Ústí nad Labem, při kterých nalezli věci pocházející z trestné činnosti.

Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a brány věznice opustil v květnu 2021. Muž navíc usedal za volant kradených vozidel, i přesto, že mu byl uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to do října letošního roku.

Odcizená vozidla, která byla nalezena, budou vrácena zpět majitelům.

Kriminalisté předpokládají, že dalším šetřením dojde k nárůstu jeho protiprávních činů (krádeže vozidel).

Obviněného muže zadrželi policisté při krádeži čtyřkolky v neděli večer v Ústeckém kraji. Ženu kriminalisté zadrželi v neděli odpoledne v panelovém bytě v Krupce. Obviněná žena je v současné době stíhaná na svobodě, s obviněným se v této chvíli měla podílet na jedné desítce jeho protiprávního jednání.

Včera soudce Okresního soudu v Trutnově rozhodl, že muž bude stíhán vazebně.

V případě prokázání viny hrozí obviněným až osm let vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

21. 9. 2022, 13:55

