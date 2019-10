Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vaše auto není trezor!

ZÁBŘEH - Cenné věci ponechané viditelně ve vozidlech lákají zloděje.

Zábřežští policisté se zabývají případem vloupání do vozidla. Obrátila se na ně 22letá žena ze Zábřežska, které neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od středečního večera do čtvrtečních brzkých ranních hodin (3. 10. 2019) poškodil na voze značky Škoda Octavia zámek předních levých dveří. Vozidlo bylo odstavené na parkovišti před panelovým domem v Havlíčkově ulici. Poté, co se pachateli podařilo vniknout do interiéru vozidla, si zevnitř odnesl dámskou peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platebními kartami a další drobné věci. Majitelce vozidla měl způsobit škodu za více než šest tisíc korun.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za uvedené trestné činy lze dle trestního zákoníku uložit mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

4. října 2019

