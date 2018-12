Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Varujeme před kapesními krádežemi

LIBEREC – Za uplynulý víkend vyšetřují policisté čtyři případy krádeží peněženek s doklady a finanční hotovostí.

S povánočními slevami a akcemi se roztrhl pytel. Lákavé možnosti pořízení levnějšího zboží dokáží oslovit velké množství lidí. To má za následek, že se v krátké době seskupí na relativně malém prostoru masa lačných nakupujících. Nevyhnutelně tak dochází k tlačenicím, frontám, ztrátě pozornosti a neopatrnosti. Toho využívají různí asociálové, kteří do přeplněných obchoďáků rozhodně za nákupem nemíří. Jejich cílem je využít nepozornosti slevami ošáleného kupujícího a připravit jej v mžiku o peněženku a cennosti. Nejsou to ale jen nákupní centra, jsou to také různé kulturní a společenské akce či kdejaká sportovní klání, ale i prostředky pro hromadnou přepravu osob.

Čtyři případy krádeží, ke kterým došlo během uplynulého víkendu, vyšetřují policisté v Liberci.

Scénář u všech skutků je v podstatě stále stejný. Batoh nesený na zádech nebo kabela zavěšená na rameni, uvnitř kterých má majitel peněženku s doklady a finanční hotovostí. Nepozornost, tlačenice v prostředku hromadné přepravy osob nebo v obchodním či zábavním centru, a poté již jen nemilé překvapení, když po nějaké chvilce majitel zjistí, že úložný prostor onoho zavazadla je otevřený a prázdný.

V těchto čtyřech případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. U jednoho ze skutků pak zahájili úkony z přečinu zatajení nálezu. V případě dopadení a uznání viny tak pachateli může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Celková škoda přesáhla 12tisíc korun.

Policisté radí:

Nemáte-li možnost vyhnout se tlačenicím v obchodech, nákupních centrech, dopravních prostředcích, ale také na kulturních akcích, mějte cenné věci u sebe vždy tak, že je budete mít neustále pod kontrolou. Batohy, tašky a kabelky nenechávejte ledabyle zavěšené na rameni nebo na zádech bez toho, aniž byste je uzavřeli. Přesuňte si je na přední část těla tak, aby pro vás byly vždy viditelné. Uzavírejte si svá příruční zavazadla. Zámečky, zipy, přezky – věnujte několik vteřin zajištění vnitřních prostor vašich příručních zavazadel. Několik takových vteřin vám ušetří hodiny strávené běháním po úřadech, bankách a pojišťovnách.

Více informací, statistiky a preventivní rady naleznete na tomto odkazu.

31. prosince 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+