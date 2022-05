Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Varování slaví úspěch

HRADECKO - Žena díky informační ceduli nepřišla o statisíce.

Fiktivní bankéř a fiktivní policista zaútočili včera v dopoledních hodinách na 38letou ženu z Hradecka. Namluvili ji, že si na ní chce nějaká osoba vzít úvěr. A aby tomu zabránila, musí si vzít úvěr sama. Telefonnímu nátlaku žena podlehla a na pobočce své banky si sjednala úvěr ve výši 800 tisíc korun. Peníze měla následně vybrat a vložit do "partnerského bankomatu", který měl peníze uchránit. Naštěstí si u tohoto bankomatu všimla informační cedule varující před těmito podvodníky. V tu chvíli si uvědomila absurdnost celé situace, peníze ze svého účtu nevybrala a do bitcoinmatu je naštěstí nevložila.

Ačkoliv ženě nebyla způsobena žádná škoda - banka ji úvěr stornovala, policisté případ řeší jako trestný čin podvod ve stádiu pokusu, za což pachateli, po kterém intenzivně pátrají, hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Opětně varujeme před neznámým volajícími, přestože se představují jako bankovní úředníci, experti, či policisté. Nikdy vás banka nebude nutit si sjednávat úvěr, vybírat peníze a už vůbec ne vkládat do nějakého bankomatu. V případě takového telefonátu, hovor okamžitě zavěste a nepokračujte v komunikaci. Podvodníci jsou totiž velice přesvědčiví, dokáží vás zatlačit do "kouta" a jejich nátlaku pak snadno podlehnete. K ověření informace si zavolejte na informační linku banky, svému bankéři, nebo můžete využít i bezplatnou tísňovou linku 158.

por. Iva Kormošová

17.5.2022, 12.30

vytisknout e-mailem