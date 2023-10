Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Varování nejen před podvodnými nabídkami sociálních dávek

BEROUNSKO – Podvodník vylákal od poškozeného pod záminkou příspěvku na bydlení a napadení účtu hackerem téměř tři čtvrtě milionu korun.

Berounští policisté se od 12. října zabývají oznámením o podvodném vylákání peněz. Poškozený policistům ve svém oznámení uvedl, že mu byla na mobilní telefon doručena textová zpráva s nabídkou příspěvku na bydlení. V textové zprávě se rovněž nacházel odkaz na internetové stránky, které na první pohled vypadaly jako webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Poškozený na zaslaný odkaz klikl, přičemž se ale nedostal na webové stránky informující o sociálních dávkách, nýbrž se dostal do mobilní aplikace banky. Muž poté prostřednictvím hesel potvrdil svojí bankovní identitu. Vzápětí mu na jeho mobilní telefon volal neznámý muž, který se představil jako pracovník banky a sdělil mu, že jeho bankovní účet napadl neznámý hacker z Polska a požadoval po něm, aby zašel do bankomatu a nechal si vytisknout aktivační kód. Podvedený muž postupoval dle dalších instrukcí podvodníka, aktivační kód si vytiskl a ten pak předal telefonujícímu podvodníkovi. Díky předaným údajům se mu pachatel dostal do bankovního účtu a z toho prostřednictvím několika přeposlaných plateb odčerpal 720.979,-Kč. Zajímavostí je to, že oznamovatel si na internetových stránkách ověřoval telefonní číslo, ze kterého mu pachatel volal, a to dle registru skutečně patřilo jeho bance.

Oznámení, které policisté vyšetřují je velmi sofistikované. Pachatel nejenže získal telefonní číslo poškozeného, zaslal mu na něj falešný odkaz, ale hlavně dokázal efektivně využít spoofingu – tedy napodobení jakéhokoliv telefonního čísla.

Na co si dát pozor?

V první řadě věnujte náležitou pozornost zaslaným odkazům. Úřad práce ČR nezasílá klientům nabídky na sociální dávky ani prostřednictvím textových zpráv ani prostřednictvím e-mailů. V případě žádosti o jakoukoliv dávku je nutné příslušný úřad požádat prostřednictvím oficiálních žádostí, které lze najít i na jejich webových stránkách.

Sledujte pečlivě samotný odkaz a zkratky v něm. Při podrobném ohledání zjistíte, že názvy v něm uvedené nekorespondují s oficiálními názvy různých institucí, společností atp.

Na zaslané odkazy nedoporučujeme klikat – rovněž do nich nezadávejte údaje k bankovnímu účtu ani k online bankovnictví.

Volá vám někdo a představí se jako pracovník banky? Bohužel již nestačí ověřit si číslo volajícího na webových stránkách banky. Zavolejte na infolinku a ověřte si sdělované informace telefonicky.

Neposkytujte nikomu podezřelému vzdálený přístup k vašemu počítači.

Pravidelně aktualizujte software, firewall i antivirový program nejen na počítači.

A teď to nejdůležitější a neustále omílané dokola – nikomu cizímu neposkytujte údaje k vašemu bankovnímu účtu, online bankovnictví ani k platební kartě.

To, jestli obstojíte v manipulaci pachatelem, si zkuste ověřit v kybertestu. Pomocí modelových situací si jednoduše zvýšíte svoji šanci odolat stále propracovanějším praktikám podvodníků. Naučíte se v něm například rozeznat některé podezřelé znaky.

V případě napadení vašeho bankovního účtu neprodleně kontaktujte banku a neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie ČR na čísle 158 a celou věc oznámit.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

18. října 2023

