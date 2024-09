Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Varnu pervitinu zakopal v lese

HODONÍNSKO: Kriminalisté zadrželi muže, který vyráběl pervitin.

Promyšlenou taktiku při výrobě drog uplatňoval sedmačtyřicetiletý muž z Kyjovska. Moc dobře si byl vědom, že jeho činnost je trestná, jenže sám byl na drogách závislý a nedokázal proto s výrobou přestat. Když už vařil, vyprodukoval drogy více a jejím prodejem si přilepšoval. Aby jej policisté nedopadli, choval se velmi opatrně. Suroviny pro výrobu pervitinu nechal nakupovat své známé nebo je jezdil nakupovat do sousedního Slovenska. Vaření drog pak probíhalo vždy na jiném místě v lese a ani varnu nikdy nenechával ve svém bydlišti. Tu totiž ukrýval na tajném místě v lese, v zemi zakopané kovové bedně. Ani to mu však nepomohlo, kriminalisté jej totiž delší dobu sledovali a jeho aktivity průběžně dokumentovali. Poslední várku už jej uvařit nenechali, v pondělí jej zadrželi právě v okamžiku, kdy se vracel z nákupu surovin. I proto, že už byl v minulosti za drogové delikty trestaný, hrozí mu za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy trest odnětí svobody až na pět let.

por. David Chaloupka 20. září 2024

Odkazy do noveho okna bedna v lese Detailní náhled bedna otevřená Detailní náhled

Související dokumenty Varna v lese.mp3

Velikost souboru:565,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem