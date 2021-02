Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Varna v bytě

Kriminalisté zadrželi „vařiče“, který skončil ve vazbě.

Policisté třetího policejního obvodu, kteří se zabývají objasňováním drogové trestné činnosti, odhalili v bytě v Kollárově ulici v Praze 8 varnu drog. Na to, že se v bytě vaří drogy, je upozornil vycházející kouř z oken, což bylo oznámeno na linku tísňového volání. Po násilném vstupu do bytu tam pak policisté s hasiči našli muže původem z Asie, který byl popálený a nadýchaný zplodin. Muž se jim ještě pokusil bránit ve vstupu do koupelny, kde schovával varnu drog. V bytě pak bylo nalezeno větší množství chemikálií sloužící k výrobě pervitinu, laboratorní sklo a pervitin, který byl připravený k sušení.

Následným prověřováním případu zmiňovaní kriminalisté zjistili, že muž v bytě vařil pervitin a při jednom z varů došlo k výbuchu. Devětatřicetiletý muž skončil na služebně kriminalistů, kde si vyslechl obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení mu za tento trestný čin hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Stíhání je vedeno vazebně.

kpt. Jan Daněk – 10. 2. 2020

Související dokumenty Video.mp4

Velikost souboru:32,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem