Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vařili pervitin, teď mohou skončit na několik let ve vězení

MALDOBOLESLAVSKO - Další skvělá práce TOXI týmu.

Kriminalisté z mladoboleslavského TOXI týmu si mohou připsat další významný úspěch na poli potírání drogové kriminality na Mladoboleslavsku.

V dubnu tohoto roku se jim během akce s krycím názvem KLAKSON podařilo zadržet 4 osoby a následně 3 z nich obvinit ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Všichni 3 muži měli nejméně od poloviny roku 2022 až do dubna 2023 vyrábět pervitin. a ten následně prodávat svým klientům. Dvěma mužům hrozí až 10letý trest odnětí svobody, třetímu z nich trest 5letý.

Jedním z obviněných je i 53letý muž, recidivista, který byl již 23x pravomocně odsouzen a do současné doby strávil ve vězení více jak 18 let. Právě on, společně s 54letým mužem skončil ve vazbě.

Při realizaci byly provedeny celkem 3 domovní prohlídky, při kterých policisté zajistili nejen drogy, ale i kompletní varnu na výrobu pervitinu. Mimo to bylo zajištěno i několik desítek věcí jako stavební nářadí, elektronika, kola apod. u kterých je předpoklad, že pocházejí z trestné činnosti a jejich majitelé je postrádají.

Policisté proto žádají majitele těchto věcí, kteří si své věci na fotografiích poznají, aby se přihlásili mladoboleslavským policistům, a to buď na email mb.ook@pcr.cz nebo telefonicky na tel. čísla 974 877 351, 974 877 499 nebo na mobilní telefon 604 442 381.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. září 2023



