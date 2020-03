Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vařiči a dealeři pervitinu odhaleni

CHOMUTOVSKO - Při prohlídkách policisté zajistili více než 1,5 kg pervitinu.

Chomutovští kriminalisté dopadli skupinu osob, které se podle jejich dosavadních zjištění ve značném rozsahu zabývaly výrobou a distribucí pervitinu na Chomutovsku. Výroba drogy probíhala v prostorách jednoho z podniků, které již v současné době nejsou využívány.

Jednání 51letého a 41letého muže mělo spočívat ve výrobě a distribuci pervitinu. Látku měli vyrábět za užití chemikálií a předmětů k tomu potřebných, přičemž léčivo obsahující psychotropní látku si měli obstarávat v jiném městě v České republice. Prostor k výrobě pervitinu měl uvedeným dvěma mužům za úplatu zajišťovat 32letý zaměstnanec jedné z firem, která se v areálu podniku nachází.

Policisté z protidrogového oddělení chomutovské policie skupinu po určitou dobu sledovali. Akci spustili v době, kdy muži odváželi hotový pervitin po varu. Ve stejnou dobu provedli několik prohlídek zájmových míst. V prostorách podniku byla nalezena kompletní varna pervitinu. Vyrobená droga pak byla nalezena jak v kufru vozidla, v němž byli dva z mužů (51,41) zadrženi, tak přímo u zadržených při osobních prohlídkách. Celkem bylo zajištěno více než 1,5 kg této látky v odhadované hodnotě přes dva miliony korun. Pro třetího muže si policisté došli domů.

Všechny dotyčné vyšetřovatel obvinil ze zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za jehož spáchání hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let. S ohledem na množství zajištěné drogy bude po provedení odborného zkoumání čin s největší pravděpodobností překvalifikován. Obviněným by pak hrozil ještě vyšší trest v rozmezí osmi až dvanácti let.

V rámci uskutečněných prohlídek bylo nalezeno i větší množství dlouhých zbraní a navíc zakázaná protiletecká munice, kterou odvezl pyrotechnik. Zajištěné zbraně budou podrobeny odborné expertize a v závislosti na jejích výsledcích není vyloučeno rozšíření trestního stíhání o trestný čin nedovolené ozbrojování.

U jednoho ze zadržených (51) shledal policejní vyšetřovatel důvod vazby, neboť´ se trestné činnosti spojené s výrobou drog již dopustil a dosud je v podmíněném trestu odnětí svobody. Podnět vyšetřovatele byl státním zástupcem i soudcem akceptován a dotyčný byl umístěn do vazební věznice.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. března 2020

