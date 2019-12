Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vánoční svátky v Libereckém kraji z pohledu policistů

KRAJ - Policisté jsou ve službě nepřetržitě. Během vánočních svátků přijali na tísňovou linku 158 celkem 332 oznámení.

Vánoční svátky a oslavy spojené s příchodem nového roku jsou pro většinu lidí spojeny se dny klidu, odpočinku, zábavy, ale také se dny, kdy se setkávají se svými blízkými, rodinami, kamarády. Policisté, stejně i jako řada jiných profesí, takovou možnost pokaždé nemají a tyto dny místo toho, aby byli se svými rodinami, tráví ve službě a dohlíží tak na veřejný pořádek a bezpčnost občanů.

Zákazníci obchodních center, vánočních trhů či kulturních akcí mohli zaznamenat v tomto období zvýšený výskyt policistů v těchto místech, kde je soustředění většího počtu obyvatel.

Během Štědrého dne a dalších dvou následujících svátků vánočních přijali policisté Integrovaného operačního střediska na tísňovou linku celkem 332 oznámení. Ta byla různá. Lidé oznamovali většinou dopravní nehody, fyzická napadení, krádeže a v největším počtu vyjížděli policisté k případům týkajícím se občanského soužití.

Ani o vánočních svátcích se lidem nevyhýbaly dopravní nehody. Oznámeno jich bylo na více jak tři desítky, ale naštěstí oproti loňskému roku, který byl v Libereckém kraji tragický, při žádné z nich nebyl nikdo vážně zraněn.

"Přijali jsme i čtyři oznámení o pokusu sebevraždy. Muž na Českolipsku chtěl přímo na Štědrý den ukončit svůj život legálně drženou zbraní. Naštěstí včas zasáhli policisté a k tomu nejhoršímu nedošlo. Muže předali do péče lékařů" , sdělila vedoucí Integrovaného operačního středicka Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Barbora Maralíková. Další případ řešili ve stejný den policisté na Liberecku, konkrétně na Hrádecku, kde muž vyhrožoval sebevraždou své přítelkyni, která se s ním rozešla. Poté, co se policisté zapojili do pátrání po muži, který odešel z místa bydliště, se muž naštěstí po 2,5 hodinách vrátil v pořádku zpět domů. I tento muž skonil v péči lékařů.

Šťastný konec měl i případ ze 26. prosince, kdy liberečtí policisté pátrali po ženě, která měla údajně spolykat léky. Žena po neshodách se svojí dcerou vyhrožovala sebevraždou. Dcera z obav o život své matky celou věc oznámila okamžitě na Policii ČR. Žena byla nakonec vypátrána v pořádku ve svém druhém bytě.

Občas se policisté setkají během svátečních dnů i se zajímavými přáními či vtipnými oznámeními. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Tak trošku kuriózní oznámení přijali policisté krátce před Štědrým dnem. Policistům volal muž a žádal je o pomoc na zubní pohotovosti v centru Liberce. Sdělil jim, že v čekárně je okolo 40 pacientů, kteří čekají na ošetření, ale sestra jim sdělila, že stihnou ošetřit v ten den pouze polovinu z nich. Muž s tím nesouhlasil a obrátil se proto na policisty s žádostí, aby s tím něco udělali. I s takovými situacemi si musí umět policisté poradit.



27. 12. 2019

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

