Vánoční svátky pohledem policie

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté vyjeli na téměř 180 zákroků.

Vánoční svátky jsou časem klidu a pohody, kdy každodenní pracovní shon jde stranou a nastává nerušený čas strávený s rodinou a blízkými. Vánoční svátky trávilo ve službě několik stovek karlovarských policistů. O ochranu bezpečnosti občanů našeho kraje se starali policisté na obvodních odděleních, kriminalisté, dopravní policisté, psovodi či policisté z cizinecké policie.



Všichni policisté vykonávali svou činnost jako při běžné každodenní službě. Mnohem více práce než v jiných dnech v roce měli tradičně policisté na operačním středisku, kteří zajišťují kontakt s veřejností, přijímají telefonáty na linku 158 a následně je předávají hlídkám v terénu. Během těchto svátků zejména narůstá například rušení nočního klidu či hádky mezi příbuznými. O Vánocích operační důstojník přijímá někdy také i příjemné telefonáty, a to například poděkování od občanů za dobře odvedenou práci policie.



Policisté sloužící o Štědrém dni na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přijali celkem 87 oznámení na lince tísňového volání. Na Boží hod vánoční počet vzrostl o dvě oznámení oproti předchozímu dni. Během Štědrého dne a Prvního svátku vánočního přijímali policisté různá oznámení. Lidé oznamovali dopravní nehody, vloupání do chatek, vozidel či do různých objektů. Dále bylo také často hlášeno rušení nočního klidu či rozepře mezi podnapilými. Policisté tak vyjeli na Štědrý den a Boží hod na téměř 180 zákroků na žádost občanů. Chebští policisté v dopoledních hodinách o Štědrém dni vyjeli k oznámení o utonulé osobě v řece Ohři. Mělo se jednat o muže ve věku 61 let. Koroner neshledal známky cizího zavinění. Kriminalisté případ prošetřují a ve věci byla nařízená soudní pitva, kdy na základě jejích výsledků bude možné určit přesnou příčinu úmrtí.



Ani o vánočních svátcích se lidem nevyhýbaly dopravní nehody. Oznámeno jich bylo na dvě desítky, ale naštěstí při žádné z nich nebyl nikdo vážně zraněn. Nejčastějšími příčinami byla nepřiměřená rychlost nebo nesprávný způsob jízdy. Dále policisté spolu s hasiči zasahovali u několika požárů, kdy pravděpodobnou příčinou bylo vznícení od zapálené svíčky či prskavky. Proto doporučujeme nemanipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti vánočního stromku. Pokud své domovy opouštíte a jedete navštívit své příbuzné, vždy se ubezpečte, že jste zhasly svíčky a vyply všechna světýlka.

26. 12. 2019

