Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vánoční shon a jiné peripetie

BRNO: Užijte si adventní období ve zdraví a v poklidu.

Obdobně jako v uplynulých letech se i letos policisté zaměřují na nepříjemnosti související s předvánočním shonem. Hlídky se více pohybují v ulicích a obchodních centrech, kde se zaměřují zejména na kapesní zloděje. Práci mají také dopravní policisté, kteří dohlíží na bezpečnost silničního provozu, a to především v okolí obchodních komplexů, kde je každoročně v tomto období velká koncentrace nakupujících.

Předvánoční období je často velmi hektické. Při shánění dárků a potravin lidé zapomínají na základní pravidla opatrnosti. Proto prosím nezapomínejte na prevenci a nedejte zlodějům šanci. Dávejte si pozor na své osobní věci před kapesními zloději, neodkládejte si kabelky do nákupních vozíků a nezapomínejte, že ani vaše auto není trezor. Na řidiče apelujeme, aby se obrnili trpělivostí a chovali se ohleduplně k ostatním. Respektujete prosím pokyny policistů a dodržujte předpisy.

K adventnímu období patří tradičně večírky a popíjení hřejivých vánočních nápojů, tak nezapomínejte ani na umírněnost v tomto směru. Přemíra alkoholu má také svá úskalí a mohl by o tom vyprávět například jednašedesátiletý pán. Včera nad ránem se vypravil na parkoviště s klíčky od auta v ruce a hledal své vozidlo. Když si myslel, že ho našel, pokoušel se ho klíčkem otevřít, ale pořád mu to nějak nešlo. Jeho počínání chvíli pozorovala obyvatelka jednoho z domů, přišlo jí však podezřelé a raději kontaktovala policii. Na místo dorazila hlídka a zjistila, že pán je zjevně opilý. Pokoušel se dostat do vozidla v domnění, že je jeho. Vzhledem k silné intoxikaci alkoholem nezbývalo než nechat pána odvést na záchytku. Skutečný majitel později žádné poškození na svém autu nezjistil.

por. Andrea Cejnková, 21. prosince 2023

