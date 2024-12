Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vánoční nákupy a podvodníci v akci

Jihočeský kraj - Přemýšlejte kde nakupujete a hlídejte si peněženku.

Většina z nás se v těchto dnech připravuje na vánoční nadílku, se kterou jsou každoročně spjaty nákupy ve velkém, a to ať už v obchodních centrech nebo v prostředí internetu na e-shopech. Tento způsob nákupu využívá čím dál více lidí, jelikož se jedná o nákup pohodlný, rychlý a velice jednoduchý. Vědomi jsou si toho však i podvodníci a tak se nezřídka kdy stane, že kupující "naletí" a pořídí zboží na e-shopu, který se tváří věrohodně, avšak není, a nebo pořídí zboží, jehož cena je standradně celkem vysoká, ale nechá se zlákat právě vidinou nákupu levnějšího. Nakupujte proto na e-shopech, které jsou známé, mají dobré hodnocení, jejich stránka je kvalitně zpracovaná. K dispozici je kontaktní adresa, telefon, email, IČO a funkční je například i chat tzv. podpory. Česká obchodní inspekce pak na svých stránkách zveřejňuje i hodnocení e-shopů, tudíž než se dáte do nákupu zboží na ne úplně známém e-shopu, navštivte i tyto stránky. Když budete pořizovat zboží z druhé ruky na inzertních portálech, pokud je to možné, nechte si jej zaslat na dobírku. Neplaťte předem. Když vám zboží přijde, hned ho rozbalte a zkontrolujte, zda je to opravdu to, co jste si objednali a jestli není poškozené. Pokud na vás kupující tlačí s tím, že zboží od vás chce co nejdříve, a zařídí dopravu, zbystřete! Jakmile vám pošle odkaz, kde byste se měli jakkoliv registrovat, vkládat své osobní údaje a přístupová hesla do internetového bankovnictví tak hlavně na níc neklikejte! Žádná data nikam nevkládejte a hlavně nic neplaťte! Když vám přijde sms, která doplňuje informace o doručení balíků, které jste si objednali, platí to samé. Nenechte se nachytat tím, že máte pár korun doplatit, že musíte vyřešit CLO u zboží ze zahraničí a podobně. V sms je totiž rovnou přiložený odkaz, na který se máte registrovat, vkládat svá přístupová hesla do bankovnictví a další osobní údaje. Jedná se také o podvod.

A když už se rozhodnote pro nákupy v obchodních centrech, chraňte si své peněženky a jiné cennosti, které nosíte v kabelkách a batozích. Klasičtí kapsáři totiž úplně nezmizeli a i oni se rádi přiživí na vaší chvilkové nepozornosti. Zároveň nezapomeňte na to, že ve vozidlech na parkovišti nemají zůstat žádné cenné věci a automobil nezapomeňte zamknout.

Ať se vaše vánoční nákupy obejdou bez jakéhokoliv problému a pokud nastane, obraťte se na nejbližší obvodní oddělení policie.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

11. prosince 2024

