Vánoční kapr zaútočil za jízdy na řidičku felicie

ČESKOLIPSKO - Žena za volantem utrpěla středně těžké zranění.

Dnes kolem 14.50 projížděla 62letá řidička osobního vozidla značky Škoda Felicia obcí Horní Police, když jí za jízdy skočil do klína vánoční kapr, kterého si vezla domů na přední sedačce spolujezdce v igelitové tašce uložené do lavoru. Šokovaná žena v tu chvíli ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do prostisměru, kde nejprve srazila dopravní značku a potom nabourala do betonového sloupu. Kuriozní havárie se bohužel neobešla bez zranění. Řidičku, která ve vozidle cestovala sama, zdravotníci z místa události transportovali vrtulníkem do nemocnice se zlomeninou v oblasti kotníku a s pohmožděným hrudníkem. Z této zkušenosti se vážení motoristé poučte a živého vánočního kapra si při transportu vozidlem pořádně zajistěte. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce !

23. 12. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

