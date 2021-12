Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vánoční dárky vzal zloděj

Prachatice – Vimperk – Majitelka si dárky uschovala ve sklepní kóji, bohužel o všechny přišla. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinů porušování domovní svobody a krádeže. Dosud neznámý pachatel vnikl přesně nezjištěným způsobem během minulého týdne do společných sklepních prostor panelového domu ve Vimperku, kde se dále vloupal do jedné ze sklepních kójí. Z té následně odcizil různé nové dětské zboží, a to oblečení, boty, kosmetiku, elektroniku a hračky. Majitelka tak bohužel přišla o vánoční dárky, které si zde uschovala. Pachatel jí tak zůsobil hmotnou škodu za nejméně 7 000 korun. Další prověřování provádí vimperští policisté, kteří po pachateli pátrají.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

6. prosince 2021

