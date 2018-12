Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vánoce v cele

LIBEREC – Řidič nadýchal přes 2,6 promile.

Štědrý večer si představoval 50letý muž z Liberce zřejmě trochu jinak. V policejních celách stromeček s dárečky hledal jen marně a na příjemné tóny vánočních koled s purpurou na plotně mohl zapomenout. Neprozíravě totiž usedl za volant škodovky posilněn několika panáky a pivky.

Krátce před dvaadvacátou hodinou, nedaleko centra Liberce, zpozorovali policisté z oddělení hlídkové služby vozidlo, jehož řidič několikrát najel na chodník a jen stěží se držel ve svém jízdním pruhu. Muži zákona začali okamžitě jednat. Záblesky modrých majáků doplnily ponurý svit unavených pouličních lamp a zvukové znamení služebního vozu rozťalo ticho ulice. Psi v zahradách domů začali štěkat a vyděšení hlodavci prchli do tmavých sklepů. Policejní zásah vyvolal čilý ruch také mezi osazenstvem nedalekého parovodu, které ve zmatku začalo opouštět svá "lukrativní" místa. V jednom z okolních domů se neznatelně pohnula záclona, za níž tmavá silueta projevila zájem o dění na ulici.

Řidičova reakce, i přes množství vypitého alkoholu, byla příkladná. Výzev uposlechl takřka okamžitě, vůz zaparkoval a policistům předložil potřebné doklady. Podrobil se také opakovaným dechovým zkouškám. Přístroj ke zjišťování alkoholu v dechu však vykázal hodnoty, které mužův vánoční večer radikálně změnily. Nejvyšší z naměřených výsledků přesáhl 2,6 promile. A tak v doprovodu mužů zákona putoval nezodpovědný řidič na služebnu obvodního oddělení. Odtud pak zamířil do policejní cely, v níž setrval do následujícího dne.

Na Boží hod sdělili policisté 50letému Liberečanovi, ve zkráceném přípravném trestním řízení, podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

28. prosince 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

