Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Vánoce pro seniory

Vánočními dárky jsme udělali radost osamělým babičkám a dědečkům v Domově pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích.

Policisté a občanští zaměstnanci Ředitelství služby cizinecké policie se v letošním roce zapojili do projektu „Vánoce pro seniory“. Vybrali jsme si Domov pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích, kde si babičky a dědečkové napsali přání, co by jim udělalo radost na Vánoce. Vánočními dárky jsme obdarovali deset seniorů a pomohli tak splnit jejich přání, zabezpečit lepší péči o ně, udělat jim radost a zpříjemnit jim vánoční svátky v této nelehké době.

Naše kolegyně upekly spoustu cukroví a jako bonus dostali obyvatelé domova „Vánočního andělíčka“.

Vykouzlit úsměv na tváři je ten nejhezčí dárek, který jsme mohli pod stromeček dát. A jak se nám to podařilo, na to se podívejte: Domov pro seniory U Kostelíčka.

Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021...

kpt. Bc. Renata Grecmanová

tisková mluvčí

Ředitelství služby cizinecké policie



24. prosince 2020

