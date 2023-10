Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vandalové zdemolovali oplocení skateparku v Novém Boru

ČESKOLIPSKO - Jeho oprava přijde město na více jak 66 000 korun.

Včera podala pracovnice správy majetku Městského úřadu v Novém Boru trestní oznámení v souvislosti s poškozením oplocení místního skateparku v Revoluční ulici u autobusového nádraží. Na něm neznámý pachatel či skupina pachatelů způsobili škodu za více jak 66 000 korun. Park prošel velkou revitalizací v roce 2015, kdy do ní město Nový Bor investovalo 1 059 000 korun a svoji dobrou kondici si držel až do počátku letošního září.

V časovém úseku mezi 12. až 18. zářím neznámý vandal nebo partička vandalů zde na straně přilehlé k autobusovému nádraží po celé jeho délce rozpletli nebo úplně vytrhali pletivo, které z části pošlapali. Na některých místech také vyvrátili opěrné sloupky oplocení. Navrácení oplocení do původního stavu město nyní vyjde na desítky tisíc korun. poškozené oplocení skateparku v Novém Boru

Novoborský skatepark se těší velkému zájmu mládeže nejen místní, ale i přespolní, která tu může smysluplně trávit volný čas každý den v týdnu, a to od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin a o víkendu a o prázdninách od 9 do 20 hodin. Přechodně uzavřený bývá jen v případě velmi nepříznivého počasí, kdy by mokrý nebo namrzlý povrch překážek mohl ohrožovat bezpečnost dětí. Ke krátkému uzavření tu došlo i koncem prázdnin z důvodu odstranění závady na kombinovaných překážkách. Ty odhalila pravidelná provozní kontrola města. Na opravě spolu s pracovníky technické čety spolupracoval například i jeden dobrovolník z řad rodičů dětí, které oblíbený skatepark pravidelně navštěvují.

Po aktérech vandalského řádění nyní intenzivně pátráme. Kvalifikovali jsme ho jako přečin poškození cizí věci, za který pachateli hrozí až na jeden rok odnětí svobody. Pokud nám můžete pomoci případ objasnit, kontaktujte nás neprodleně na lince 158. Zajímá nás dění v okolí skateparku v době od 12. do 18. září.

4. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

