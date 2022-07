Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vandal poškodil dveře prodejny

Písek - Nic neukradl, přesto způsobil škodu za 80 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Písku přijali oznámení o poškození dveří jedné prodejny na Budějovickém Předměstí. K události došlo někdy v době od 22. do 23. července, kdy neznámý pachatel násilím pootevřel skleněné postuvné dveře vedoucí do provozovny a tím poškodil skleněnou výplň a posuvný mechanismus dveří. Následně místo činu opustil, aniž by cokoliv odcizil. Přesto svým ujednáním způsobil škodu ve výši 80 000 korun a dopustil se trestného činu poškození cizí věci. Policisté nyní po totožnosti pachatele pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

25. července 2022

vytisknout e-mailem