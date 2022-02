Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vandal poškodil automobil

Jindřichův Hradec - Půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení v Třeboni podezřívají z trestného činu poškození cizí věci muže (41 let) z Jindřichohradecka. Ten měl v polovině prosince v Lomnici nad Lužnicí hodit kovovou zarážku dveří na čelní sklo osobního automobilu značky Ranger Rover, které stálo zaparkované před jedním domem. Majiteli vozidla způsobil celkovou škodu ve výši bezmála 29 000 korun. Muž by měl své chování do dvou týdnů vysvětlit před soudem.

11. února 2022

