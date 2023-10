Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vajíčka nezachránila

BŘECLAVSKO: Řidička reagovala na rozsypaný nákup na předním sedadle.

Pořádnou porci štěstí si na Břeclavsku při hrůzně vypadající dopravní nehodě vybrala osmatřicetiletá řidička osobního automobilu Ford. Ženě se při návratu domů, po průjezdu zatáčkou, rozsypal nákup uložený na předním sedadle. Ve snaze zachránit rozsypaná vajíčka strhla řízení, přejela do protisměru a následně narazila do stromu. Nejenže vajíčka nezachránila, ale nárazem zdemolovala vůz a sama byla se zraněním převezena do nemocnice. Dlužno dodat, že uložení běžného nákupu je nutné ve vozidle věnovat patřičnou pozornost. I nezajištěné potraviny mohou odstartovat situaci s následnými fatálními důsledky.

por. Bohumil Malášek, 4. října 2023

