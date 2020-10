Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

V zápalu žárlivosti vzal na pár sekeru

SVITAVSKO – Za zločin hrozí muži až dvanáct let vězení.

Fota PČRMilenecké vztahy ne vždy končí romantickým završením u oltáře, někdy končí vážným zraněním osob a útočník v policejních poutech.

V sobotu večer 3. října 2020 si pětapadesátiletý muž užíval romantické chvilky s třiačtyřicetiletou ženou v rekreační chalupě na Litomyšlsku. Sedmačtyřicetiletý bratr muže a přítel ženy v podnapilém stavu vešel do pokoje rekreačního objektu a tam pár přistihl inflagranti v posteli. Muže tato pro něho velmi nepříjemná situace rozohnila natolik, že odešel do kůlny, tam vzal sekeru, s níž rozbíjel vybavení pokoje a napadal ležící pár. Napadení se bránili kusy rozbitého nábytku a přikrývkou, přesto byli oba zraněni. Zatím co žena zůstala v chalupě, muž běžel volat o pomoc.

Po našem příjezdu již k žádnému fyzickému útoku nedocházelo. Oba napadeni byli se zraněními transportováni rychlou záchrannou službou do nemocnice. Agresora jsme zadrželi a eskortovali do policejní cely. U výslechu všichni tři shodně svého počínání litovali.

Žárlivého agresora jsme obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví spáchaný ve stádiu pokusu, za který mu v případě prokázání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dvanáct let.

9. října 2020

por. Mgr. Lenka Vilímková

