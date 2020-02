Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V zákazu řízení způsobil dopravní nehodu

KARLOVARSKO – Na vozidle byly značky patřící na jiný vůz.

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Karlových Varů zahájili trestní stíhání 25letého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ten měl na začátku prosince minulého roku kolem půl druhé hodiny odpolední řídit osobní vozidlo tovární značky Ford. Před začátkem obce Nejdek pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a přejel do protisměru, kde měl levou přední části vozidla narazit do protijedoucího automobilu značky Škoda. Poté co mu řidič tohoto vozu oznámil, že zavolá na policii, obviněný nasedl zpět do svého vozidla a z místa dopravní nehody ujel. Muž však „neutekl“ daleko. Po vyhlášeném pátrání po jeho vozidle byl po krátké chvíli policisty vypátrán. Provedenou lustrací vozidla bylo zjištěno, že nikdy nebylo zaregistrované a jsou na něm užity registrační značky patřící na jiný vůz. Ty byly následně ze strany muže dobrovolně vydány a odeslány příslušnému úřadu. Dále bylo zjištěno, že muž usedl za volant, ačkoliv mu byl vysloven Městským Magistrátem města Karlovy Vary platný zákaz řízení spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

13. 2. 2020

