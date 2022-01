Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V zahraničí zmizely miliony korun

HODONÍNSKO: Další podvody údajných amerických vojáků.

Ahoj má milá přítelkyně, pokouším se tě kontaktovat, posílám ti žádost o přátelství. Jsem kapitán americké armády, který teď působí na misi v Afghánistánu. Po ukončení mise se již nechci vracet do USA, líbí se mi Česká republika, kde se chci usadit. Vyhlédl jsem si tě na internetu, velmi se mi líbíš, rád tě poznám ….. nějak tak by mohl začínat romantický příběh. Přitom jde ale o začátek jednoho velkého podvodu a životního zklamání mnoha žen napříč celou republikou. Na přiložených fotografiích přikládáme střípky z některých komunikací.

Dva aktuální případy řeší i policisté na Hodonínsku. Neznámý pachatel vydávající se za kapitána armády USA navázal kontakt se ženou, po které pod různými smyšlenými záminkami vylákal poměrně vysoké finanční částky. Nejdříve jí jako projev přátelství chtěl poslat cenný balíček. Ten však byl někde zadržen a byla potřeba poslat peníze na jeho uvolnění, clo a doručení. Pak následovaly další záminky, jak dostat peníze do zahraničí. Posledními kapkami byly legendy o uvěznění veterána po ukončení vojenské mise a potřeby peněz na kauci, pak následně na léčbu při pobytu v nemocnici, a další a další.

V dalším příběhu také žena uvěřila americkému vojenskému vysloužilci a jeho zájmu o českou ženu a pobyt v naší krajině. Ke společnému investičnímu záměru měl údajně zaslat své finanční úspory k investování v ČR. Než obnos dorazí, bylo potřeba zaplatit poplatky za přepravu, pojištění a další poplatky. Důvěřivá žena tedy posílala požadované peníze.

Do dnešního dne obě ženy neokusily romantické objetí od svých idolů, kteří by přicestovali do ČR. Stejně tak je pravděpodobné, že nikdy neuvidí své „špatně“ investované peníze v řádech několika milionů korun. Podvedeným osobám často není podezřelé ani to, že své peníze posílají do afrických zemí.

Jak nenaletět a nestát se další oklamanou obětí?

FALEŠNÉ ÚČTY - téměř všechny účty na sociálních sítích s podobnými legendami jsou falešně založeny a nemají reálný podklad (lékaři, vojáci, humanitární pracovníci, apod.)

- téměř všechny účty na sociálních sítích s podobnými legendami jsou falešně založeny a nemají reálný podklad (lékaři, vojáci, humanitární pracovníci, apod.) OVĚŘUJTE - pokud už se s takovým účtem rozhodnete komunikovat, ověřte si jeho pravost, a kdo za ním stojí (videohovorem nebo tzv. fotkou na přání, kde bude tvář vašeho protějšku s papírem, na kterém bude vámi určený text)

- pokud už se s takovým účtem rozhodnete komunikovat, ověřte si jeho pravost, a kdo za ním stojí (videohovorem nebo tzv. fotkou na přání, kde bude tvář vašeho protějšku s papírem, na kterém bude vámi určený text) NEPOSÍLEJTE žádné peníze cizincům, které osobně neznáte (nikdy jste se osobně nesetkali)

žádné peníze cizincům, které osobně neznáte (nikdy jste se osobně nesetkali) ČTĚTE řádně obsah zpráv! (peníze, které posíláte, jdou většinou jiné osobě nebo do jiných zemí)

por. Bc. Petr Zámečník, 27. 1. 2022

