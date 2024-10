Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V ulicích města prodávali pervitin

LOUNSKO – Na verdikt soudu čekají oba obvinění ve vazbě.

Na přípravě operace kriminalisté pracovali několik měsíců. Cílem operativní práce policistů bylo odhalení, nalezení a zadokumentování dostatku důkazů, dostačujícím ke spuštění tzv. realizace na úrovni drogové kriminality týkající se prodeje pervitinu. To se jim i podařilo a v průběhu minulého týdne státní zástupce udělil souhlas se zadržením dvou osob.

Kriminalisté společně se zásahovou jednotkou dotyčné nalezli a zadrželi v jedné z lounských ulic minulý pátek. V rámci domovní prohlídky bylo nalezeno a zadokumentováno velké množství důkazů, jenž svědčí o drogové činnosti. Muže a ženu ve věku 34 a 28 let, kriminalisté kvůli trestné činnosti vyslechli a obvinili z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Žena tak měla činit, i přestože byla v nedávné době podmínečně propuštěna z výkonu trestu.

Policejní komisařka podala podnět na vzetí dvojice do vazby, který okresní soud v Lounech akceptoval. Nyní na verdikt soudu oba obvinění čekají ve vazební věznici. Pakliže je soud uzná vinnými, hrozí jim odnětí svobody až do výše deseti let, a to z důvodu nedávného pravomocného odsouzení za obdobný trestný čin.

11. října 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

