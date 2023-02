Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V Trnovanech dealoval pervitin, skončil za mřížemi

TEPLICE - Pervitin prodal nejméně ve 20ti případech.

Z prodeje pervitinu se podařilo teplickým kriminalistům usvědčit 29letého muže z Dubí. Nejméně v době od února loňského roku do současné doby prodával drogově závislým osobám drogu pervitin v městské části Teplice - Trnovany. Zadokumentovat se podařilo 20 případů uskutečněných prodejů dvěma narkomanům. Některé dávky poskytoval bezplatně, další pak prodával, a to 0,1 gramu drogy za částku 100,-Kč. Po sdělení obvinění z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, byl převezen do vazební věznice, protože na něj Okresní soud v Teplicích vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro předešlou trestnou činnost. Tam si počká na vynesení rozsudku.

23. února 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

