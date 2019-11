Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V souvislosti s vánočními nákupy policisté upozorňovali občany na kapesní krádeže a vloupání do vozidel

KRAJ – Policisté v nákupním centru předávali nakupujícím cenné preventivní rady a informace.

Policisté z územního odboru Praha venkov - JIH společně s policejními preventisty v souvislosti s nadcházejícím adventním obdobím a vánočními nákupy uskutečnili preventivně bezpečnostní akci. Cílem této akce je předcházení a snížení počtu kapesních krádeží a vloupání do vozidel na parkovištích u obchodních center. Policejní preventisté oslovovali veřejnost. Nakupujícím předávali preventivní doporučení, jak této trestné činnosti předcházet. Zároveň jim předávali letáčky s preventivními radami, které se týkaly obezřetnosti ve vztahu ke kapesním krádežím a vloupáním do vozidel. Policisté z oddělení hlídkové služby v Čestlicích a z obvodního oddělení v Říčanech monitorovali dění u nákupních domů a na parkovištích.

Svátky klidu a pohody jsou pomalu za dveřmi. Lidé proto vyrážejí do ulic načerpat adventní atmosféru a nakoupit vánoční dárky, aby udělali radost svým blízkým. Nákupní centra jsou tak navštěvovaná v hojném počtu. Toho využívají pachatelé majetkové trestné činnosti, jelikož moc dobře vědí, že právě v tomto období mají u sebe nakupující větší finanční obnosy. Často tak v předvánočním období dochází ke kapesním krádežím. Zloději se zaměřují na nepozorné zákazníky. Především ženy si často odkládají své kabelky přímo do nákupního vozíku, anebo si je na vozík zavěsí a myslí si, že je mají tak pod plnou kontrolou. Opak je ale pravdou. Zkušenému zloději stačí pouhá chvilinka na to, aby zákazníka okradl. Oběť si tak krádeže ani nevšimne, a že nemá peněženku nebo peníze často zjistí až u pokladny. Zájem pachatelů nekončí jen u kabelek nebo peněženek, zájem v nich vzbuzují také zaparkovaná vozidla na přilehlých parkovištích, konkrétně viditelně odložené věci uvnitř vozidla.

Lidé by při nákupech neměli být lhostejní, měli by sledovat dění kolem sebe a dodržovat pár preventivních rad:

- Své tašky, batohy, kabelky mějte vždy na očích.

- Při nákupu nenechávejte svoji kabelku (tašky, batohy) volně bez dozoru v nákupním košíku. Noste ji u těla a vždy zapnutou.

- Peněženku, doklady a telefony nikdy nenechávejte navrchu tašek.

- Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence, ale na jiném bezpečném místě.

- Při placení v obchodech platební kartou nebo při vybírání finanční hotovosti dbejte zvýšené pozornosti. Všímejte si svého okolí, a zda vás někdo nepozoruje.

- Dávejte si pozor na své věci ve frontách a tlačenicích mezi zákazníky.

- Při ukládaní nakoupeného zboží do vozidla, nenechávejte bez dozoru svoji kabelku, peněženku a další cenné věci.

Řidiče a spolucestující upozorňujeme, aby nenechávali své kabelky, batohy, cenné věci, elektroniku a další zavazadla viditelně ve vnitřním prostoru vozidla. Tyto věci totiž vizuálně lákají pozornost potencionálního pachatele a vozidlo se tak rázem může stát předmětem jeho zájmu. Veškeré věci proto uložte do zavazadlového prostoru, menší věci potom můžete uložit do uzavíratelných přihrádek v palubní desce. Tím snížíte riziko, že si právě vaše vozidlo vybere pachatel ke své trestné činnosti.

Více se o pravidlech, která je třeba při nakupování dodržovat, dozvíte zde.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí PČR

26. listopadu 2019

