V sobotu do Jablonce přijede FC Baník Ostrava

JABLONEC NAD NISOU - Policisté jsou připraveni v souvislosti se sobotním fotbalovým utkáním chránit bezpečnost a veřejný pořádek, na který budou v ulicích města dohlížet i policisté na koních.

V sobotu 23. listopadu ve 13.30 hodin začne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání první Fortuna ligy mezi mužstvy FK Jablonec a FC Baník Ostrava.

Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Jablonec nad Nisou a jeho okolí.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.

Dále upozorňujeme všechny občany na dočasnou úpravu dopravního značení v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu, která bude platit již před zahájením samotného utkání, v jeho průběhu i bezprostředně po jeho ukončení. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.

Návštěvníky fotbalového utkání, kteří svá vozidla budou mít zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že bezprostředně po skončení zápasu bude opět pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Masná. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili.

Do uvedeného opatření budou zařazení policisté pořádkové a dopravní policie, kriminalisté a svoji nezastupitelnou úlohu v něm budou mít i členové Antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Na bezpečnost a pořádek budou v ulicích města také dohlížet policisté na koních z oddělení hipologie KŘP Libereckého kraje. Společně s policisty se do opatření také zapojí i strážníci jablonecké městské policie.

Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem a to s ohledem na to, že u všech vstupů na stadion budu probíhat důkladné bezpečnostní prohlídky, které zcela jistě průchod branami zpomalí.





21. 11.2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

