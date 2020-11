Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V síti kriminalistů uvízli další výrobci pervitinu

ÚSTECKÝ KRAJ - Při nočním zásahu odhalili varnu a zajistili množství chemikálií a jiných předmětů k výrobě.

Tři muže zabývající se výrobou pervitinu dopadli chomutovští kriminalisté v závěru minulého týdne přímo při varu této drogy. Osmadvacetiletý muž z Chomutova spolu se sedmatřicetiletým mužem z Mostecka měli po vzájemné domluvě pervitin vyrábět v obci na Lounsku. Podle kriminalistů k výrobě došlo nejméně ve dvou případech v průběhu října tohoto roku. V prvním případě měli dotyční vyrobit dvanáct gramů zmíněné drogy. Ve druhém případě byli výrobci při varu vyrušeni zasahujícími policisty, takže k dokončení celého procesu nedošlo.

Prostory k výrobě drogy měl dotyčným na základě dohody poskytnout šestatřicetiletý muž přímo v místě svého bydliště v jedné z obcí na Lounsku. Kromě zázemí jim měl poskytnout i část chemických látek potřebných pro výrobu. Za to od nich měl v prvním případě obdržet dva gramy získaného pervitinu.

Při čtvrtečním nočním zásahu chomutovští kriminalisté ve spolupráci s dalšími složkami chomutovské a lounské policie zadrželi podezřelé a byla provedena domovní prohlídka. Při té bylo zajištěno větší množství chemikálií používaných k výrobě pervitinu (toluen, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, jód) a další potřebné předměty jako baňky, topná tělesa a trychtýře, kanystry, filtrační masky a elektrický vařič, na němž se nacházel skleněný tál s tekutinou. Zajištěné věci budou předmětem dalšího zkoumání.

Všichni tři muži se popsaného jednání měli dopustit i přesto, že za drogové delikty byli v nedávné minulosti odsouzeni a potrestáni, dva z nich k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Šestatřicetiletý muž je ve zkušební době podmíněného odsouzení.

Vyšetřovatel na základě zjištěných informací zahájil trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který může soud uložit trest až do výše deseti let odnětí svobody. U všech obviněných podal vyšetřovatel podnět ke vzetí do vazby, na jehož základě byli muži v sobotu eskortováni do vazební věznice.

Kromě zmíněné trestné činnosti je nejmladší z obviněných stíhán i pro další skutek. Ten souvisí s krádeží kola v hodnotě 20 tisíc korun, ke které došlo v obci na Chomutovsku. Samotné krádeže se měla dopustit třicetiletá žena z Chomutova, která pak prostřednictvím další ženy odcizené kolo nabídla výše uvedenému 28letému muži. Ten jí měl výměnou za kolo dát pět gramů pervitinu. Kromě nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami byl kvůli tomuto jednání obviněn i z legalizace výnosů z trestné činnosti. Žena, která měla kolo odcizit, byla obviněna z krádeže, ale také z již zmiňovaného drogového trestného činu. Část drogy získané za kolo totiž měla za protislužbu poskytnout další osobě. Trestně stíhaná je i 25letá žena, která měla výměnu kola za pervitin zprostředkovat. Těmto ženám hrozí v případě uznání viny až pětileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 3. listopadu 2020

