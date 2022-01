Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V rozestavěném domě se pořádně napakoval

CHOMUTOVSKO - Pokud bude dopaden, hrozí mu až pět let za mřížemi.

Chomutovští policisté šetří případ vloupání do rodinného domu, z něhož si neznámý pachatel odnesl věci v celkové hodnotě předběžně vyčíslené na 130 tisíc korun. Ke krádeži mělo dojít v první polovině ledna.

Do rozestavěného domu v Chomutově se neznámý dostal po překonání více než třímetrové zdi. Poté se mu podařilo vniknout do domu, kde se zřejmě pořádně „napakoval“. Podle majitele si měl odnést například několik balení asfaltové lepenky, velké množství různých kabelů, elektrojističe, proudové chrániče, zásuvky a další věci. Ze stavby mělo zmizet i potrubí podlahového vytápění. S ohledem na množství odcizených věcí pachatel nejspíš na krádež nebyl sám a nemohl ji uskutečnit během chvíle. Je pravděpodobné, že se do objektu i vícekrát vrátil. Další více než 30tisícovou škodu měl neznámý pachatel nebo pachatelé způsobit poškozením části vstupních dveří.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí s ohledem na výši způsobené škody až pětileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. ledna 2022

