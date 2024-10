Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

V Řepníkách se čelně srazil se sklízečem řepy

SVITAVSKO – Že alkohol za volant nepatří, na vlastní kůži pocítil řidič, který narazil do protijedoucího pracovního stroje.

V neděli krátce před třetí hodinou odpoledne vyjížděli policisté do obce Řepníky k dopravní nehodě osobního vozidla s pracovním strojem. Devětapadesátiletý řidič vozidla značky Ford nezvládl řízení a přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím strojem na sklízení řepy. Řidič z osobního vozidla při střetu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Ještě předtím u něj policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem přes 2 promile. Před jízdou podle jeho slov pil whisky, avšak množství si nepamatoval. Řidič zemědělského stoje vyvázl bez zranění. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že navíc způsobil dopravní nehodu, u soudu hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky.

30. října 2024

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna Dopravní nehoda Detailní náhled

vytisknout e-mailem