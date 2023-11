Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

V průběhu jedné noci vnikl do tří objektů

KROMĚŘÍŽSKO: Napáchal škodu za téměř sto šedesát tisíc korun.

Policistům z Obvodního oddělení Kroměříž se v minulých dnech podařilo objasnit případ sériových krádeží, které se udály v průběhu předposlední sobotní zářiové noci.

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Hodonínska v průběhu jedné noci napáchal na teritoriu města Kroměříže škodu za téměř sto šedesát tisíc korun. Postupně vnikl na pozemek tří rodinných domů. Z přiléhajících pozemků a přístřešků následně odcizil elektrokolo, akumulátorovou sekačku a motorkářské příslušenství. V posledním případě jeho nočního řádění se nad ránem pokusil vloupat i do restauračního zařízení, do kterého se snažil vniknout poškozením plastových dveří jejich zapálením. To se mu však nepodařilo.

Podezřelému muži hrozí za trestný čin porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci až tři léta za mřížemi.

2. listopadu 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

