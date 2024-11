Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V průběhu akce HERMO zadrželi čeští a němečtí kriminalisté čtyři osoby

KRAJ/LIBEREC – Specialisté z krajského Toxi týmu spolupracovali s německými kolegy.

V dubnu letošního roku začali krajští kriminalisté z libereckého TOXI týmu prověřovat dvojici osob, 31letého muže a jeho 59letého otce, kvůli podezření z výroby a distribuce metamfetaminu. Jednalo se o kriminalistům dobře známé osoby, které byly již v minulosti opakovaně řešeny za obdobnou trestnou činnosti. V průběhu léta kriminalisté zjistili, že oba muži svou výrobu přesunuli do sousedního Německa, konkrétně do obce Hainewalde, kde docházelo k výrobě metamfetaminu tzv. „českou cestou“. Výrobu zde organizoval a zajišťoval 35letý Čech.

Na základě tohoto zjištění požádali krajští kriminalisté o spolupráci své kolegy z Kriminální policie v Görlitz a navázali s nimi úzkou spolupráci. Jak kriminalisté zjistili, byl do zločinecké skupiny zapojen také 44letý kurýr z Liberecka, který zásoboval výrobce prekurzory a chemikáliemi ze sousedního Polska. Suroviny potřebné k výrobě převážel mimo jiné nejen do Německa, ale i na různá místa v Libereckém kraji.

Ve dnech 15.–16. listopadu 2024 proběhla realizace případu ve vzájemné kooperaci s německou policií. Akce dostala krycí název HERMO. V Hainewalde byli krátce před půlnocí zadrženi 35letý a 59letý muž přímo v domě, kde byla následně zajištěna kompletní laboratoř na výrobu metamfetaminu. Další dva podezřelí, 31letý syn a 44letý nákupčí z Liberecka, byli zadrženi na vlakovém nádraží při cestě do ČR. U těchto dvou osob kriminalisté zajistili zakoupený metamfetamin z Německa.

Na české straně byly ve věci obviněny dvě osoby ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který jim v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na 12 let.

31letý muž je stíhán vazebně z důvodů svého předchozího páchání trestné činnosti, druhý obviněný je stíhán na svobodě. Čeští kriminalisté v průběhu akce zajistili 500 gramů čistého pseudoefedrinu určeného k výrobě, dvě starší domácí laboratoře a metamfetamin v množství větším než malém.

Němečtí kolegové v průběhu společné akce zajistili kompletní domácí laboratoř na výrobu metamfetaminu. 59letý výrobce a 35letý organizátor byli umístěni do vyšetřovací vazby.

https://www.saechsische.de/lokales/goerlitz-lk/zittau/crystal-labor-in-hainewalde-ausgehoben-deutsch-tschechische-ermittler-verhaften-vier-tatverdaechtige-4QOGYHPDVVFORLX6M75VPAHYAM.html

„Za dobu fungování TOXI týmu v Libereckém kraji, který letos oslavil své 10leté výročí, se jedná o první případ rozsáhlejší spolupráce s německými kolegy,“ uvedl vedoucí TOXI týmu kpt. Pavel Folprecht. „Výroba metamfetaminu v sousedním Německu nás velmi překvapila a jsem rád, že po skvělé spolupráci s našimi německými protějšky jsme případ úspěšně vyřešili. V dané věci však nevylučujeme možné trestní stíhání i dalších osob,“ dodal kpt. Folprecht.

27. listopadu 2024

por. Vojtěch Robovský

oddělní tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

