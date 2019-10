Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

V protisměru pod vlivem

Policisté zadrželi řidiče osobního vozidla, který jel metropolí pod vlivem alkoholu a navíc v protisměru.

V pátek 18. října nedlouho před šestou hodinou ráno upoutal pozornost policistů z místního oddělení Nové Město řidič motorového vozidla, který jel Legerovou ulicí v protisměru. Hlídka se proto rozhodla vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat. Ten však nezastavil a začal couvat až do křižovatky s ulicí Žitná, do které vjel na červený signál „Stůj“. Tam se otočil a již ve správném směru pokračoval dál v jízdě. Policisté ho tak byli nuceni pronásledovat po Sokolské ulici, až do Wenzigovy, kde muž nakonec zastavil.

Hlídka následně provedla silniční kontrolu, která byla spojena i s dechovou zkouškou. Ačkoliv se řidič dušoval, že alkoholický nápoj nepožil, nebylo tomu tak. Přístroj po chvíli ukázal bezmála dvě promile alkoholu.

Na základě těchto skutečností byl třicetiletý muž na místě zadržen a policisty předveden k dalším úkonům na policejní služebnu.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až jednoho roku.

por. Mgr. Jan Rybanský - 22. října 2019

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:75,1 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem