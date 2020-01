Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V prodejně potravin nakradla zboží za více než 5 000 korun

České Budějovice - Ostraha prodejny ji zadržela a přivolala policii.

Prodejnu potravin v ulici M. Horákové navštívila dne 3. ledna mladá žena, která si z regálů vybrala zboží za více než 5 000 korun. Kromě velkého množství potravin (uzeniny, cukrovinky, mléčné výrobky a další) si do košíku vložila také několikery dámské termoleginy a drogistické zboží. Místo, aby za zboží zaplatila, si část lupu ukryla do přinesené tašky a zbytek nechala v nákupním košíku. Prodejnu poté opustila a zamířila na venkovní parkoviště. Jejího počínání si naštěstí všimli pracovníci ostrahy prodejny, kteří ji na místě zadrželi a zavolali policejní hlídku z obvodního oddělení Čtyři Dvory. Ti ženu (25 let) z Českokrumlovska podezřívají z trestného činu krádeže. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení, žena by tak do dvou týdnů měla stanout před soudem.

5. ledna 2020

