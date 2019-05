Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V práci odcizila stravenky i peníze

KARLOVARSKO – Způsobila škodu téměř 17 tisíc korun.

Devětadvacetiletá žena jako zaměstnankyně jedné z firem v Ostrově měla od konce března do poloviny dubna letošního roku odcizit při výkonu zaměstnání finanční hotovost, ale také několik desítek stravenek. Nejdříve měla v suterénu společnosti vniknout do prostoru šaten pro zaměstnance, kde měla poškodit několik skříněk. Poté měla v další části objektu vniknout do kanceláře, kde z neuzamčeného šuplíku odcizila finanční hotovost a téměř 70 kusů stravenek. Následně se měla znovu vydat do prostoru šaten a z neuzamčených skříněk odcizit finanční hotovost, ale také například lak na vlasy, parfém či cigarety. Při tomto jednání měla poškodit na čtyři desítky plechových skříněk. Na poškozených a odcizených věcech měla způsobit škodu téměř 17 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení v Ostrově sdělili ženě podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny ji hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byla za podobný čin v posledních třech letech pravomocně odsouzena.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 5. 2019

