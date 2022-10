Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

V polovině října letošního roku byla u silnice nalezena zraněná žena

SULKOV - Případ si převzali kriminalisté. Pátrají po svědkovi, který by mohl poskytnout důležité informace.

Dne 13. října 2022 krátce po třinácté hodině byla u výjezdu z Plzně ve směru na obec Sulkov u pravé krajnice nalezená v bezvědomí dvacetiletá žena. Byla převezena do nemocnice. Případ si převzali kriminalisté uzemního odboru Plzeň - venkov. V nemocnice žena tento týden zemřela. Kriminalisté se stále případu intenzivně věnují a v souvislosti s tím hledají důležitého svědka, který by mohl svými informacemi pomoci objasnit důležité otázky. Jedná se o muže ve věku 35 až 40 let, bez vlasů.Je hubené postavy, má hnědé malé oči, propadlé tváře a snědší pleť. Neměl vousy. Na místě se zdržoval s bílou dodávkou bez potisků, vzadu s dvoukřídlými dveřmi. Vozidlo mělo v registrační značce písmeno P.

Žádáme výše uvedeného muže, který se na místě nacházel, nebo osoby, které by mohly vědět, kde se muž zdržuje, aby se přihlásily na tísňové lince 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. října 2022

