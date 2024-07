Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

V policejní sítí uvízl fantom vloupání do aut, kriminalisté už na něho měli spadeno

MŘ Ostrava - K dopadení pomohl duchapřítomný občan.

V minulém týdnu operační důstojník během dvou dnů přijal více jak deset oznámení v souvislosti s vloupáním do vozidel převážně v části Ostravy-Zábřehu. Kriminalisté okamžitě přijali opatření k této páchané rozšířené trestné činnosti, a to i v souvislosti s právě připravovaným hudebním festivalem. Do samotného pátrání po fantomovi se zapojili především kriminalisté specializující se na vloupání do vozidel. Vyhodnotili všechny dostupné materiály, aby ustanovili pachatele. Ztížení pro jejich práci bylo to, že samotná napadená auta většinou nebyla snímána kamerovým systémem. Ovšem díky osobní a místní znalosti se podařilo vykrystalizovat profil pachatele, který by „řádění“ mohl mít na svědomí. Proto po 30letém muži okamžitě rozjeli pátrání, které jim pomohl ukončit duchapřítomný muž. Ten v úterý 16. července v odpoledních hodinách oznámil na linku 156, že v nákladovém prostoru svého vozidla chytil zloděje. Na místo se okamžitě vydala jak hlídka Městské policie Ostrava, tak policisté. Ti zjistili, že právě tato osoba je v hledáčku kriminalistů, tak putoval do policejní cely. Navíc se ukázalo, že byl pod vlivem drog.

Jakmile to okolnosti dovolily, kriminalisté z Ostravy-Zábřehu si podezřelého převzali do své gesce. Své ovoce přinesla spolupráce právě mezi kriminalisty ze Zábřehu, Vítkovic a Hrabůvky. V jejich hledáčku byl i díky vyhodnoceným stopám, které potvrdily jejich podezření, že právě on se měl v minulých měsících vloupat do vozidel. Po předložených důkazech se nakonec muž doznal i k dalším skutkům vloupání do aut, kterých se měl dopustit. Od konce dubna do svého zadržení se měl pokusit či vniknout zhruba do 25 vozidel a také měl využít nepozornosti poškozeného, kterému měl vzít příruční ledvinku, ve které měl mimo jiné osobní doklady a platební kartu. V jednom případě se měl v první polovině května také vloupat do objektu jednoho z hotelů v Ostravě-Kunčičkách. Samotný modus operandi byl téměř vždy stejný. Nejdříve si vytipoval vozidlo, poté měl za použití například šroubováku, cihly, případně toho, co bylo momentálně po ruce, rozbít skleněnou výplň. Vzít měl to, co v autě našel, například sluneční brýle, kartony cigaret, sbíječku či vrtačku, ale také francouzské hole. Ve většině případů však odešel s prázdnou, protože lidé nic v autě nenechali. Zajímavostí bylo, že ho převážně přitahovala vozidla, převážně dodávkového typu, která měla okna opatřena zatmavovací fólií, a tedy do nich neviděl.

Komisař 8. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 30letého muže. Obvinil jej ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Škoda poškozením a odcizením byla odhadnuta na více jak 250.000 korun. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení. V současné době je stíhán vazebně.

Opět apelujeme na řidiče, aby při odchodu ve vozidlech nic nenechávali. I prázdný batoh může být pro zloděje lákadlem, a i když nedojde k odcizení, tak škoda poškozením může být několikatisícová. Majitelům či řidičům dodávnkových vozidel doporučujeme, nenechávat v nich odložené nářadí či přístroje, které jsou taktéž lákadlem pro zloděje.

Pamatujte, že auto není trezor!

dne 23. července 2024

por. Bc. Eva Michalíková

