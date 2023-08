Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V policejní síti skončilo jedenáct osob. Ve velkém pěstovaly konopí.

KRAJ - Během dvou připravených realizací zadrželi kriminalisté na území několika krajů, a ve spolupráci se zásahovými jednotkami, dva Čechy a devět cizinců, kteří pěstovali konopí. Podle prvotních šetření měly vypěstované produkty končit mimo území České republiky.

Během července a srpna dovedli kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ke zdárnému konci hned dvě realizace, jednu s krycím názvem „EAGLE“, druhou pod pracovním názvem „TRUHLA“, v rámci kterých zadrželi a obvinili jedenáct osob, které ve velkém pěstovaly konopí, které následně distribuovaly. V rámci akce „EAGLE“ zadrželi kriminalisté dva muže české národnosti, při druhé realizaci skončilo v poutech hned 9 cizinců, kteří jsou již obviněni a na které soudce, na základě podnětu policistů, uvalil vyšetřovací vazbu.

REALIZACE EAGLE

Jako první realizovali krajští kriminalisté v měsíci červenci akci s krycím názvem „EAGLE“, kdy ve spolupráci s příslušníky Zásahové jednotky KŘP Středočeského kraje zadrželi v jeden den dva muže ve věku 33 a 34 let. Oba „překvapila“ zásahová jednotka doma, v malé obci na Praze východ a v Praze. Rodinné domy, v kterých přebývali, jim nesloužili pouze k bydlení, ale provozovali v nich i svou „živnost“, kvůli které se dostali do hledáčku policie.

Oba rodinné domy měli vybaveny tzv. pěstebními stany se speciálně upravenou elektroinstalací a dalšími pomůckami, pro pěstování vysoce prošlechtěného kultivaru rostliny konopí s vysokým obsahem kanabinoidních látek.

Po zadržení obou mužů následovaly tři domovní prohlídky, v rámci kterých policisté zajistili přes 170 rostlin konopí setého v různém vegetačním stádiu, přes čtyři kilogramy sušiny (kdy jeden gram prodávali za cca 70 Kč), dále pak sto tisíc korun na hotovosti, a v neposlední řadě i celou velice dobře vybavenou indoor pěstírnu.

Oběma mužům, ve věku 33 a 34 let, již kriminalisté sdělili obvinění ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku, kdy jim v případně uznání viny před soudem hrozí tresty odnětí svobody od 2 do 10 let. Obvinění muži jsou vyšetřováni na svobodě.

REALIZACE TRUHLA

Daleko rozsáhlejší akce, s dopadem na více osob, byla další realizace pod pracovním názvem „TRUHLA“, které předcházela velmi precizní, téměř osmiměsíční práce středočeských kriminalistů. Samotná, předem velice detailně připravená a naplánovaná realizace, na níž se podíleli také policisté z Berouna, Rakovníka, Odboru cizinecké policie a Národní protidrogové centrály, trvala čtyři dny a kriminalisté při ní zadrželi na různých místech ve Středočeském, Plzeňském kraji a v Praze 9 cizinců, kteří měli velice dobře organizované pěstírny konopí. Zatýkání všech devíti cizinců proběhlo v rámci čtyřdenní realizace za účasti středočeské, plzeňské a pražské zásahové jednotky. Tři cizince zadrželi policisté během jízdy v autě, dalších šest pak v rodinných domech či bytech.

V rukou policistů neskončili jenom čtyři cizinci ve věku 25, 29, 31 a 36 let, kteří v celé hierarchii plnili funkci tzv. zahradníků, ale přímo i samotní organizátoři (24, 32, 34, 35 a 48 let) rozsáhlé sítě pěstíren, které měli „vybudované“ v rodinných domech a bytech, kde také následně proběhlo šest domovních prohlídek (na území Středočeského, Plzeňského kraje a v Praze). Ve všech objektech, které sloužily jednak k bydlení zahradníků i organizátorů, se nacházely i velmi dobře vybavené pěstírny konopí setého.

Zásahem kriminalistů přišla dobře organizovaná skupina cizinců o více jak 1 000 rostlin konopí setého v různém vegetačním stádiu, na deset kilogramů „rostlinné sušiny“, zhruba 300 gramů hašiše, ale také veškeré vybavení a zařízení pěstíren. Krom toho zajistili kriminalisté při těchto domovních prohlídkách, které probíhaly v šesti objektech, také nemalé množství padělaných cizojazyčných dokladů.

Čtyřdenní rozsáhlá realizace skončila obviněním všech devíti zadržených cizinců, kdy 4 muži, kteří plnili roli „zahradníků“, byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. a), c) trestního zákoníku. Pěti organizátorům byl tento zvlášť závažný zločin rozšířen, s ohledem na velký rozsah trestné činnosti, ještě o třetí odstavec. Hrozí jim tak tresty v trvání 8 až 12 let, „zahradníci“ jsou ohroženi trestní sazbou v trvání 2 až 10 let. Na všech devět zadržených a následně obviněných cizinců uvalil soudce Okresního soudu v Kutné Hoře vyšetřovací vazbu.

Středočeští kriminalisté se nyní v rámci dalšího vyšetřování zaměří také na odhalování celého distribučního řetězce, tedy kam obvinění organizátoři vypěstované „produkty“ prodávali. Již nyní je podle prvotních zjištění zřejmé, že měly směřovat mimo území České republiky. Krom toho se budou kriminalisté zabývat i neoprávněným odběrem elektrické energie. Jak zjistili při domovních prohlídkách, některé pěstírny byly napájeny tzv. „načerno“.

Středočeští kriminalisté tak po osmi měsících intenzivní práce úspěšně rozkryli mezinárodní dobře organizovanou skupinu devíti cizinců, která se zabývala rozsáhlou „pěstitelskou“ a distribuční činností v oblasti nelegální výroby drog.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

24. srpna 2023

