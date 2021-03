Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V podniku cvičilo devatenáct lidí

BRNO VENKOV: Kontrola ivančických policistů ve fitness centru přinesla překvapivý výsledek (video).

Opravdu hodně překvapivý výsledek přinesla na konci minulého týdne kontrola ivančických policistů v tamním fitness centru. V odpoledních hodinách byla v podniku skoro dvacítka cvičících zákazníků. Ti vedle toho, že využívali zařízení, které nemá být v provozu, neměli také předepsanou ochranu obličeje. Policisté přestupky jak provozovatele podniku, tak i sportovců, z nichž si řada do podniku přicestovala zacvičit z Brna, zadokumentovali a předali k řešení správnímu orgánu. Do hledáčku policistů se podnik dostal před několika dny. U provozovatele si ještě těsně před akcí dokonce telefonicky ověřovali, zda v podniku dodržují předepsaná nařízení. Dostalo se jim ujištění, že v provozu rozhodně nejsou. O to překvapivější výsledek kontroly byl.

por. Bohumil Malášek, 29. března 2021

