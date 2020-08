Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

V podnapilém stavu ničil vše, co mu přišlo pod ruku

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů poškození cizí věci a výtržnictví.

Toho se měl obviněný muž dopustit koncem ledna tohoto roku v malé obci na Karlovarsku. V brzkých ranních hodinách se měl nejprve v podnapilém stavu dožadovat vstupu do bytu svého syna, kde se před ním z důvodu jeho agrese ukrývala přítelkyně. Poté co ho syn odmítl pustit do hlavního vchodu, měl obviněný muž několika kopy poškodit skleněnou výplň vchodových dveří panelového domu. Aby to nebylo málo, měl udeřit pěstí do zvonků a poté z místa odejít. V odpoledních hodinách se měl však k domu opět vrátit a pokračovat ve svém jednání. Svůj vztek si tentokrát vybil na synovo vstupních dveří bytu. Muže na místě zajistila přivolaná policejní hlídka, která ho převezla na protialkoholní záchytnou stanici. Zde se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,6 promile alkoholu. Svým jednáním způsobil škodu za bezmála 20 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

4. 8. 2020

