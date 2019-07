Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V opilosti poškodil oltář v kostele

ČESKOLIPSKO - Škodu za desítky tisíc korun způsobil 25letý muž.

Žandovští policisté už znají jméno pachatele, který v noci z 20. na 21. června řádil v kostele svatého Bartoloměje v Žandově. Pětadvacetiletý místní muž nejprve na lavičce před kostelem popíjel se svou přítelkyní levné víno z plastových lahví, a když začalo pršet, napadlo ho, že se schovají před deštěm do kostela. Do protokolu vypověděl, že tam vešli bočními dveřmi, které byly údajně otevřené. Této verzi policisté příliš nevěří. Jisté je jen to, že zámek dveří někdo vylomil, otázkou zůstává kdo a kdy. V každém případě se tímto vstupem do kostela oba milenci dostali a v konzumaci alkoholu pokračovali zde. Jejich kostelní party ale nedopadla dobře. Muž tu během noci pod vlivem alkoholu poničil oltář, který je součástí velmi strohého interiéru. Objekt vlastní město Žandov a jeho zaměstnanci vyčíslili celkovou způsobenou škodu na zhruba 36 000 korun.

Viník se policistům k poničení oltáře přiznal. Ti nyní připravují podklady pro jeho trestní stíhání. Zodpovídat se bude z přečinu poškození cizí věci. Své chování vysvětlil tím, že když se opije, neví, co dělá. Pod článkem můžete vidět na fotografiích následky jeho návštěvy v kostele i jednu z plastových lahví od vína zajištěných na místě činu. Kostel svatého Bartoloměje je chráněnou kulturní památkou.

24. 7. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

